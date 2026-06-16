أسامة الجوهري: بوابة معلومات التجارة الخارجية خطوة استراتيجية لزيادة الصادرات

أكد الدكتور أسامة الجوهري،مساعد رئيس الوزراء أن إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية يمثل خطوة مهمة نحو دعم وتطوير منظومة التجارة في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة تخدم قطاع التجارة الخارجية وتساعد في اتخاذ القرار.

وأوضح أن الدولة تعمل على توفير المعلومات اللازمة لدعم حركة الصادرات، بما يساهم في بناء منصة متكاملة تستهدف التوسع في الأسواق العالمية، وضمان توافق المنتجات المصرية مع الطلب العالمي المتغير.

دعم الصادرات والتوسع الخارجي

وأشار الجوهري إلى أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في زيادة حجم الصادرات المصرية وتنويع الأسواق، لافتًا إلى أن الاعتماد الحالي يتركز على نحو 10 دول فقط، وهو ما يستدعي التوسع في أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.

مصر تعتمد على 10 دول فقط في صادراتها ونسعى للتوسع عالميًا

وأضاف أن بوابة معلومات التجارة الخارجية ستساهم في فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة المتوسطة والصغيرة، من خلال توفير بيانات تساعدها على دخول أسواق التصدير بشكل أكثر كفاءة.

تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

وشدد على أهمية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في النشاط التصديري، عبر إتاحة معلومات دقيقة حول الأسواق الخارجية ومتطلباتها، بما يعزز قدرتها على المنافسة.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء منصة متكاملة تدعم الاقتصاد المصري، وتساهم في رفع كفاءة الصادرات وتوسيع قاعدة التصدير إلى أسواق أكثر تنوعًا حول العالم.