مدبولي يشهد إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،منذ قليل فعالية إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، بمقر المجلس في العاصمة الجديدة.

وتهدف البوابة إلى تيسير حركة التجارة وتوفير معلومات وخطوات دقيقة ومحدثة لعمليات الاستيراد، والتصدير، والترانزيت لتقليص الوقت والتكلفة على المستثمرين ومجتمع الأعمال.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الجيزة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حصاد جهود المحافظة خلال الـ120 يومًا الماضية، موضحًا أنه تم إصدار 274 قرارًا إداريًا لتنظيم سير العمل ورفع كفاءة الأداء بمختلف الجهات التابعة للمحافظة، إلى جانب إصدار 17 كتابًا دوريًا لتوحيد الإجراءات التنظيمية والإدارية، مشيرًا إلى تنفيذ عدد كبير من الجولات الميدانية والتفقدية النهارية والليلية لمتابعة انتظام العمل بمختلف المواقع، فضلًا عن عقد 48 اجتماعًا ولقاءً مع الأجهزة التنفيذية لتعزيز التنسيق والتكامل بين المحافظة والجهات المعنية.

كما استعرض محافظ الجيزة الموقف التنفيذي لخطة تطوير وإحياء منطقتي "نزلة السمان" و"أرض عزيز عزت"، موضحًا نسب الإنجاز المحققة ومراحل التنفيذ الحالية، والجدول الزمني المستهدف للانتهاء من المشروعين، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.