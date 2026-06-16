وزير الاستثمار: منصة التجارة الخارجية ستضم الاتفاقيات الجمركية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تفاصيل إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، قائلا إن هذا المشروع كانت الوزارة ومركز المعلومات يعكفان على تنفيذه منذ فترة.

وأضاف، أن أهمية هذا الأمر تكمن في أن التجارة الخارجية تعتمد أساسًا على المعلومات، متابعا: "فإذا لم تكن لديك معلومات حول أهم المناطق الجغرافية المستوردة لبعض المنتجات، فلن تتمكن من معرفة الأسواق التي يمكن أن تُصدر إليها المنتج الذي تصنعه أو تزرعه أو أي منتج تقوم بإنتاجه في جمهورية مصر العربية".

بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وتابع: "المرحلة الأولى هي التي نشهدها اليوم، أما المرحلة الثانية فتتمثل في تضمين كافة اتفاقيات التجارة الخارجية والبنود الجمركية، بحيث تكون متاحة على الصفحات ذاتها التي يطالعها المتعامل، سواء كان مصدرًا أو مصنعًا أو مستثمرًا أو غير ذلك، ليتمكن من معرفة البنود الجمركية والاتفاقيات التجارية ومتطلبات التصدير مع مختلف الدول، أما المرحلة الثالثة، فستتضمن دمج بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي على هذه المنصة".