برلماني: تأسيس صندوق صناعي خطوة لتوفير تمويل للمشروعات وزيادة الإنتاجية

أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بتوجه وزارة الاستثمار نحو إنشاء صندوق صناعي جديد لزيادة الاستثمارات ، مؤكدًا أن هذه الخطوة إضافة مهمة في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج.

وأوضح “ مسعود” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن الصندوق من شأنه توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، بما يسهم في تقليل التحديات التمويلية التي تواجه العديد من المستثمرين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يعمل على جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل حقيقية.

وأشار عضو البرلمان إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية .

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة تستهدف زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير آليات جديدة لدعم المصدرين وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا في منظومة التصدير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بحفل جوائز التميز في التصدير EXXA، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وأقيم بالمتحف المصري الكبير، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة وعدد من قيادات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

وأوضح الدكتور فريد أن الحكومة المصرية بكامل أعضائها تتبنى قناعة راسخة بأهمية التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المجالس التصديرية في تعزيز تنافسية الشركات وتحفيزها على التوسع في الأسواق الخارجية.