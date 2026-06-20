الحمامصي: نعتز بحاملي الدكتوراه ولكنها ليست تذكرة عبور للوظيفة الحكومية

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه يمثل إنجازًا علميًا يستحق التقدير والاحترام، لكنه لا يمكن أن يكون مبررًا للمطالبة بالتعيين الحكومي باعتباره حقًا تلقائيًا أو مكتسبًا.

وقال الحمامصي في بيان له اليوم، إن الدولة تتجه خلال السنوات الأخيرة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وهو ما يتطلب ترشيد التعيينات الحكومية والاعتماد على الاحتياجات الفعلية للوظائف، بعيدًا عن فكرة التوظيف لمجرد الحصول على مؤهل علمي أعلى.

القيمة الحقيقية للدرجات العلمية تكمن في توظيفها لخلق فرص

وأضاف أن سوق العمل الخاص بات يوفر فرصًا واسعة لأصحاب المؤهلات العليا والباحثين والخبراء، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للدرجات العلمية تكمن في توظيفها لخلق فرص جديدة للإنتاج والابتكار والبحث العلمي، وليس انتظار وظيفة حكومية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن التنمية الاقتصادية الحديثة تعتمد على تشجيع ريادة الأعمال والقطاع الخاص والاستثمار في الكفاءات، مؤكدًا أن النجاح المهني يجب أن يرتبط بالقدرة على المنافسة والإبداع وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد الوطني، وليس بالاعتماد على التعيين الحكومي كمسار وحيد للتوظيف