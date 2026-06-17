برلمانية المؤتمر بمجلس الشيوخ: قمة السبع تكشف حجم التحول في مكانة مصر الدولية

أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع تعكس بوضوح حجم التحول الكبير الذي شهدته مكانة الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن القاهرة أصبحت شريكا رئيسيا في الملفات الإقليمية والدولية المهمة، وهو ما ظهر بوضوح من خلال دعوة مصر للمشاركة في واحدة من أبرز القمم الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، بما يؤكد أن الدولة المصرية أصبحت حاضرة بقوة داخل دوائر صنع القرار الدولي.

وقال غنيم إن المشهد السياسي الحالي يؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى العالمية، بما منح مصر قدرة أكبر على التحرك في العديد من الملفات المعقدة، سواء المتعلقة بأزمات المنطقة أو القضايا الاقتصادية والتنموية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي نجح في تقديم نموذج متوازن للسياسة الخارجية يقوم على حماية المصالح الوطنية ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على علاقات استراتيجية متنوعة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يعكس ثباتا واضحا في المبادئ والرؤية السياسية المصرية، مؤكدا أن مصر كانت ولا تزال في مقدمة الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وأن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يمثل رسالة مهمة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد لإنهاء الأزمة وتحقيق سلام عادل وشامل بالمنطقة.

وأوضح غنيم أن الحضور المصري المتزايد في المحافل الدولية الكبرى ليس وليد اللحظة، وإنما يمثل نتيجة طبيعية لتحركات سياسية ودبلوماسية مستمرة عززت من مكانة مصر الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية باتت تمتلك رؤية شاملة تجاه مختلف التحديات والقضايا الإقليمية، وهو ما جعلها شريكا أساسيا في جهود تحقيق الاستقرار وصناعة السلام بالمنطقة.