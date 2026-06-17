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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع تعكس قوة مصر وثقة العالم بها

النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن
النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتعكس حجم التقدير الدولي للدور الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار الإقليمي والدفع نحو حلول متوازنة للتحديات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وقال مدكور إن الحضور المصري في القمة يؤكد أن القاهرة أصبحت طرفًا لا يمكن تجاوزه في الملفات الدولية المؤثرة، بفضل ما تمتلكه من رؤية متوازنة وعلاقات قوية مع مختلف القوى الدولية، إلى جانب دورها المحوري في معالجة أزمات المنطقة واحتواء التوترات المتصاعدة.

وأضاف أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء نموذج تنموي متكامل عزز من مكانتها الاقتصادية، وجعلها وجهة جاذبة للاستثمار وشريكًا موثوقًا للمؤسسات والدول الكبرى، وهو ما انعكس بوضوح في حجم الاهتمام الدولي المتزايد بالتجربة المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشاركة الرئيس السيسي تتيح فرصة مهمة لنقل رؤية مصر بشأن قضايا الأمن الغذائي والطاقة والتنمية وتمويل الدول النامية، فضلًا عن التأكيد على ضرورة تحقيق نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة يراعي مصالح الشعوب والدول النامية.

وأكد مدكور أن القيادة السياسية استطاعت ترسيخ مكانة مصر كحلقة وصل بين أفريقيا والعالم، وبين الشرق والغرب، بما يعزز قدرتها على الدفاع عن مصالح القارة الأفريقية وإيصال صوتها إلى كبرى المنصات الدولية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع تمثل إضافة جديدة لسجل الحضور المصري المؤثر عالميًا، وتبرهن على أن مصر باتت تمتلك من الثقل السياسي والاقتصادي ما يؤهلها للمشاركة الفاعلة في صياغة الرؤى والحلول لمستقبل أكثر استقرارًا وتنمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى الاستقرار الإقليمي التوترات المتصاعدة الأمن الغذائي

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