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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الأمريكي ترامب على هامش قمة مجموعة السبع.. اليوم

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قسم اخبار البلد

يلتقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمدينة "إيفيان" الفرنسية، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، لبحث مجمل العلاقات الثنائية المستقرة بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.

وسيشهد اللقاء المرتقب تباحثاً معمقاً حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ومسارات ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

تقييم الموقف التنفيذي للجهود المشتركة الرامية لإرساء السلام

لقاء الرئيسين سيتناول تقييم الموقف التنفيذي للجهود المشتركة الرامية لإرساء السلام، والبناء على الاتفاقيات الأخيرة لوقف الحرب في قطاع غزة وإنهاء التوترات الإقليمية، لا سيما مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة العادلة القائمة على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما تتطرق المباحثات أيضاً إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وضمان أمن الممرات الملاحية الدولية وحرية التجارة، فضلاً عن تنسيق الرؤى لمنع أي مساعٍ قد تؤدي إلى تقويض مكتسبات التهدئة والاتفاقات التي جرى التوصل إليها مؤخراً، وبما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويحفظ أمنها القومي.

الرئيس السيسي الشراكة الاستراتيجية منطقة الشرق الأوسط

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