مجاهد نصار: لقاء الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يعكس المكانة الدولية لمصر ويعزز فرص الشراكة الاقتصادية

أكد النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعه بمجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية، يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها مصر على الساحة الدولية والثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي للدور المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح نصار، في تصريح صحفي له اليوم. أن المباحثات عكست الزخم المتنامي في العلاقات المصرية الأوروبية منذ ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيراً إلى أن حرص القيادة السياسية على تطوير آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الاتحاد الأوروبي يفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة بما يدعم خطط التنمية المستدامة في مصر.

الإصلاحات الاقتصادية

وأضاف عضو مجلس النواب أن، إشادة رئيسة المفوضية الأوروبية بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها القيادة السياسية في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، فضلاً عن تحسين بيئة الاستثمار ورفع تنافسية السوق المصرية.

وأشار مجاهد نصار، إلى أن اللقاء أبرز كذلك التقدير الأوروبي للدور المصري المحوري في مكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية، وهو ما يعكس حجم المسؤولية التي تتحملها الدولة المصرية في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة، رغم التحديات والأعباء الناجمة عن الأزمات الإقليمية المتلاحقة.

وثمّن النائب ما تناوله اللقاء من ملفات إقليمية مهمة، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والسودان ولبنان، مؤكداً أن المواقف المصرية تستند إلى رؤية متوازنة تقوم على الحلول السياسية والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

واختتم النائب مجاهد نصار تصريحاته، بالتأكيد على أن استمرار التنسيق والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة، ويعزز من فرص تحقيق التنمية والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.