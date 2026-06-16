في اجتماعات البرلمان الأورمتوسطي.. أبو العينين يتحدث عن الدور المصري في عملية السلام بالشرق الأوسط

كشف مجدي يوسف مراسل قناة " صدى البلد"، على مشاركة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط خلال اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي في باليرمو بإيطاليا.



وقال مجدي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "أبو العينين شارك في اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية بالبرلمان الأورومتوسطي، و تحدث عن ملف السلام في الشرق الأوسط وضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية".

وتابع مجدي يوسف: "أبو العينين تحدث عن الدور المصري في عملية السلام بالشرق الأوسط وتحدث أبو العينين عن الوضع الحالي في الشرق الأوسط في إيران ومنطقة الخليج".

وأكمل مجدي يوسف:" أبو العينين طالب البرلمان الأورومتوسطي أن يكون له صوت مسموع حول العالم ويكون له دور محوري لإحلال السلام في المنطقة ".

ولفت مجدي يوسف: "أبو العينين تحدث عن الازمات المتلاحقة والحروب التي يشهدها العالم في الفترة الماضية ودعا إلى أن يكون للبرلمان الأورومتوسطي نظرة مستقبلية لتجنب الأزمات".