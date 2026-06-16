أبو العينين: نريد أن نبني سلاما عادلا.. وأصل المشكلة هو الاحتلال الإسرائيلي

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في اجتماعات اللجنة السياسة والأمنية والدفاع بالبرلمان الأورومتوسطي .



وعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، خلال حلقة اليوم من برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”.

وقال أبو العينين :" القضية الفلسطينية تتعقد كل يوم ومؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في مصر برئاسة الرئيس السيسي توصل إلى ضرورة إحلال السلام في المنطقة، والانتقال إلى مرحلة الإعمار والبناء وتخفيف معاناة الفلسطينين".

وأضاف أبو العينين :" هناك خطة للسلام لم يطبق منها إلا القليل ولم يتم تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق غزة".

وتابع أبو العينين :" عندما اسمع أن الكنيسيت أصدر قانون جديد لقتل السجناء الفلسطينيين هل هذا مقبول .. ونحن نشجب هذا الامر".

وأكمل أبو العينين :" نريد أن نبني سلاما عادلا وأن نعود إلى أصل المشكلة وهو الاحتلال وإسرائيل لا تعطي الشعب الفلسطيني حقه ويجب أن يقيم الشعب الفلسطيني دولته المستقلة الحرة ".

