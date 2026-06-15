قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلي 39.2 مليار دولار خلال 10 شهور
في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلاح بزوجته وبناته
مجلس النواب يبدأ مناقشة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2026-2027
إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.. شيخ الأزهر يوجه بتحمل نفقات سفر وإقامة أسرة طالب تايلاندي
وزير خارجية تركيا لنظيره الإيراني: نأمل أن تفضي مزيد من المباحثات إلى نتيجة إيجابية
زيارة محمد بن زايد للقاهرة.. محطة جديدة في مسار التحالف المصري الإماراتي
أول مستضيف للنبي بعد الهجرة النبوية للمدينة.. تعرف على قصته
5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع
وزير الخارجية السعودي يرحب في اتصاله بنظيره الإيراني بالاتفاق مع واشنطن
القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً
إخلاء سبيل سيدة سورية ونجليها في واقعة التعدي على جيرانهم بقليوب
غرامة 300 ألف جنيه وغلق المنشأة المخالفة.. تفاصيل مشروع قانون الأمان المؤسسي للطفل بعد إحالته للجان المختصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تشيد بجهود مصر والشركاء الدوليين في تهيئة الظروف للاتفاق بين واشنطن وطهران

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

رحبت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء جميع العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره خطوة مهمة نحو ترسيخ السلام وخفض التوترات الإقليمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، بما ينعكس إيجابًا على شعوب المنطقة والعالم.

وأكدت الجمعية أن الحوار والدبلوماسية، والالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يمثلان السبيل الأمثل لتسوية النزاعات وتحقيق السلام المستدام، بما يحفظ سيادة الدول، ويصون مصالح الشعوب، ويجنبها ويلات الحروب ومزيدًا من المعاناة الإنسانية.


وشددت على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التهدئة وبناء الثقة، تسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتوفر مناخًا مواتيًا لدفع الجهود الدبلوماسية الرامية  إلى معالجة مختلف القضايا الإقليمية العالقة. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط ومفتاح استقراره الحقيقي، بما يستوجب إعادة تركيز الاهتمام الدولي على المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وبذل كل الجهود لاستكمال تنفيذ باقي بنود المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب، والشروع في تنفيذ المرحلة الثانية، وصولًا إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.


كما أشادت بالجهود الصادقة والمسؤولة التي بذلتها باكستان ومصر والسعودية وتركيا وقطر وغيرهم من الشركاء الإقليميين والدوليين، والتي أسهمت في خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف التي أفضت إلى هذا الاتفاق، وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذه والبناء عليه لمعالجة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، وصولًا إلى اتفاق دائم، يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.


وأكدت كذلك ضرورة الالتزام بوقف الأعمال العسكرية في لبنان، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، بما يتيح لمؤسسات الدولة اللبنانية بسط سيادتها على كامل أراضيها، وضمان حصرية السلاح بيد الدولة، وتعزيز الاستقرار والحفاظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه.


وجددت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التزامها الراسخ بدعم جميع المبادرات الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار، فإنها تؤكد استعدادها لمواصلة دورها في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وبناء جسور الحوار والتفاهم بين الشعوب والدول، انطلاقًا من إيمانها بأن السلام هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية المستدامة والازدهار المشترك والتعاون في منطقة المتوسط والعالم بأسره.

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط النائب محمد أبو العينين الولايات المتحدة إيران العمليات العسكرية مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

محمد أمين بن هاشم

محمد أمين بن هاشم مديرا فنيا لـ مودرن سبورت

الرئيس السيسي و محمد بن زايد

قمة مصرية إماراتية.. الرئيس السيسي يستقبل بن زايد اليوم لبحث الملفات المشتركة

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء

صداقة تاريخية.. رئيس الوزراء يلتقي نظيره الصربي

محطتين جديدتين لرصد ملوثات الهواء

د. منال عوض: إضافة محطتين جديدتين لرصد ملوثات الهواء بجامعتي القاهرة والأزهر

مدينتى

لأول مرة في تاريخه .. تتويج جولف مدينتي ببطولة دوري الجولف

بالصور

لامبورجيني تستعد لإطلاق وحش إيطالي بقوة 1065 حصانًا

Lamborghini Revuelto 2026
Lamborghini Revuelto 2026
Lamborghini Revuelto 2026

طريقة عمل الكنافة بالمانجو باحترافية

طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية
طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية
طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية

في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلاح بزوجته وبناته

فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد