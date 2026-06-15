الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: الاتفاق بين واشنطن وطهران يعزز استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي

رحبت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء جميع العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره خطوة مهمة نحو ترسيخ السلام وخفض التوترات الإقليمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، بما ينعكس إيجابًا على شعوب المنطقة والعالم.

وأكدت الجمعية أن الحوار والدبلوماسية، والالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يمثلان السبيل الأمثل لتسوية النزاعات وتحقيق السلام المستدام، بما يحفظ سيادة الدول، ويصون مصالح الشعوب، ويجنبها ويلات الحروب ومزيدًا من المعاناة الإنسانية.



وشددت على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التهدئة وبناء الثقة، تسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتوفر مناخًا مواتيًا لدفع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة مختلف القضايا الإقليمية العالقة. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط ومفتاح استقراره الحقيقي، بما يستوجب إعادة تركيز الاهتمام الدولي على المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وبذل كل الجهود لاستكمال تنفيذ باقي بنود المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب، والشروع في تنفيذ المرحلة الثانية، وصولًا إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.



كما أشادت بالجهود الصادقة والمسؤولة التي بذلتها باكستان ومصر والسعودية وتركيا وقطر وغيرهم من الشركاء الإقليميين والدوليين، والتي أسهمت في خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف التي أفضت إلى هذا الاتفاق، وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذه والبناء عليه لمعالجة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، وصولًا إلى اتفاق دائم، يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



وأكدت كذلك ضرورة الالتزام بوقف الأعمال العسكرية في لبنان، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، بما يتيح لمؤسسات الدولة اللبنانية بسط سيادتها على كامل أراضيها، وضمان حصرية السلاح بيد الدولة، وتعزيز الاستقرار والحفاظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه.



وجددت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التزامها الراسخ بدعم جميع المبادرات الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار، فإنها تؤكد استعدادها لمواصلة دورها في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وبناء جسور الحوار والتفاهم بين الشعوب والدول، انطلاقًا من إيمانها بأن السلام هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية المستدامة والازدهار المشترك والتعاون في منطقة المتوسط والعالم بأسره.