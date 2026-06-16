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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور السفير الصيني.. مؤسسة أبو العينين تدعم 200 سيدة معيلة بالجيزة وبني سويف ضمن مبادرة «أمل جديد»

مبادرة أمل جديد بمشاركة مؤسسة أبو العينين
مبادرة أمل جديد بمشاركة مؤسسة أبو العينين
باسنتي ناجي   -  
تصوير محمد زيكا

شهدت محافظة الجيزة صباح اليوم افتتاح المرحلة الجديدة من مبادرة «أمل جديد للتمكين الاقتصادي» تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور السفير الصيني بالقاهرة والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الامانه الفنية للتحالف الوطني وحاتم متولي نائب رئيس الامانه الفنية للتحالف الدولي وعدد من قيادات التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في تنفيذ المبادرة.

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي 

وتشارك مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي في هذه المرحلة من خلال دعم 200 سيدة معيلة بمحافظتي الجيزة وبني سويف، عبر توفير مشروع متكامل لتربية الدواجن يشمل الكتاكيت والأعلاف والرعاية البيطرية والمتابعة الفنية، بما يسهم في توفير مصدر دخل مستدام للأسر المستفيدة.

ويأتي هذا الدعم في إطار رؤية النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، لتعزيز جهود التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتحويل الدعم الاجتماعي إلى مشروعات إنتاجية قادرة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

كما تابعت السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، مراحل تنفيذ المشروع والتنسيق مع الشركاء لضمان تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للمستفيدات، بما يعزز فرص نجاح المشروع واستدامته.

وتعد هذه المرحلة امتدادًا للنجاح الذي حققته مبادرة «أمل جديد» بمحافظة المنوفية، والتي نُفذت على مرحلتين واستهدفت 200 أسرة، حيث سجلت نسبة نجاح بلغت 96.25%، فيما وصلت نسبة رضا المستفيدات إلى 98%، الأمر الذي شجع على التوسع في محافظات جديدة.

كما استضافت مؤسسة أبو العينين ورشة العمل التدريبية الخاصة بالمشروع، التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتدريب المستفيدات وتعريفهن بآليات التنفيذ وأساليب التربية السليمة والرعاية البيطرية، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي للمشروع.

وتنفذ المرحلة الجديدة بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في نموذج يعكس قوة الشراكة بين مختلف الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة ودعم المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأسر المصرية

السفير الصيني مؤسسة ابو العنين ابو العنين

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