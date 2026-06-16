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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للمرة الثانية على التوالي.. شركة الملاحة تحصل على اعتماد الأيزو الدولية ISO 9001:2015

الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية
الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية
نورهان خفاجي

نجحت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في تجديد اعتماد المراجعة الدورية الثانية لشهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 من شركة «DNV» العالمية المانحة، وذلك بعد اجتيازها بنجاح أعمال المراجعة والتدقيق الخاصة بكافة إجراءات ومتطلبات الشهادة، بما يعكس كفاءة منظومة العمل وتطبيق أحدث نظم إدارة الجودة وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

وذلك في تأكيد جديد على التزام قطاع الطيران المدني المصري بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي.

وفي هذا السياق، هنأ الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بمناسبة حصول الشركة على اعتماد شهادة الجودة الدولية للمرة الثانية على التوالي، مشيدًا بما يبذلونه من جهود مخلصة والتزام مهني رفيع بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يدعم مسيرة التطوير المستمر ويعزز كفاءة الأداء بمنظومة الطيران المدني.

وأكد وزير الطيران المدني أن المحافظة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصورة دورية يجسد نجاح استراتيجية الوزارة في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي بكافة الهيئات والشركات التابعة، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء التشغيلي والإداري، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، ومواصلة تقديم خدمات آمنة ومتميزة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

ومن جانبه أعرب المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن سعادته بهذا النجاح والذي جاء تتويجًا للجهود المبذولة من قبل العاملين بشركة الملاحة الجوية ومدى التزامهم بتطبيق كافة الإجراءات والمواصفات الخاصة بشهادة الأيزو؛ بالإضافة إلى جودة الخدمات الملاحية المقدمة واتباع أفضل المواصفات العالمية والتطورات التكنولوجية في مجال نظم الاتصالات والرادارات وأنظمة الملاحة الجوية مما يعزز من ريادة الشركة في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية. 

كما أشار كابتن إيهاب محيي الدين – رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إلى أن شهادة الأيزو "9001:2015" تعد من الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية التي تقوم على تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي بما يحقق أفضل المستويات العالمية في بيئة العمل وتؤكد على تحسين مستويات الأداء، موضحًا أن حصول الشركة على اعتماد المراجعة الدورية الأولى يعد انعكاسا على جودة أداء الشركة والتطوير المستمر بها سواء على المستويات التشغيلية والإدارية وهو ما يسهم بالإيجاب في دعم الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الطيران المدني.

جدير بالذكر أن فريق المراجعة التابع للشركة العالمية المانحة أشاد بكفاءة منظومة الجودة بالشركة، وبالجهود المبذولة في تطبيق النظم الحديثة لإدارة المخاطر والثغرات المناخية والتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بنطاق أعمالها، كما أثنى على كفاءة المراقبين الجويين وقدرتهم على إدارة الحركة الجوية باحترافية عالية، لا سيما خلال فترات غلق بعض المجالات الجوية بالمنطقة، بما يعكس الجاهزية التشغيلية والقدرات المهنية المتميزة التي تتمتع بها الشركة.

شركة الملاحة الجوية وزارة الطيران المراقبة الجوية

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