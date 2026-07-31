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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقاتلات بولندية تعترض طائرة استطلاع روسية عقب اختراق صاروخي للأجواء

مقاتلات بولندية
مقاتلات بولندية
أ ش أ

اعترضت مقاتلتان بولنديتان من طراز "إف-16"، اليوم الجمعة، طائرة استطلاع عسكرية روسية فوق بحر البلطيق، بعد يوم من اختراق صاروخ كروز روسي المجال الجوي لبولندا وسقوطه داخل أراضيها.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش إن المقاتلتين اعترضتا طائرة من طراز "إليوشن إيل-20" قبل الظهر، على مسافة نحو 40 كيلومتراً من الساحل البولندي، شمال مدينة كولوبرزيغ.

وأضاف أن الطائرة الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل الأجواء البولندية، مشيراً إلى أنها كانت تحلق من دون تقديم خطة طيران، بينما كان جهاز الإرسال والاستجابة الخاص بها مغلقاً.

وكتب الوزير عبر منصة "إكس": "عملية ناجحة أخرى لاعتراض طائرة روسية فوق بحر البلطيق"، مؤكداً أن القوات المسلحة البولندية تراقب الوضع باستمرار وترد بحزم على أنشطة روسيا، بالتنسيق الوثيق مع حلفاء البلاد في حلف شمال الأطلسي.

وشدد على أن أمن المجال الجوي البولندي يظل "الأولوية القصوى" للقوات المسلحة.

وتستخدم روسيا طائرة "إيل-20" في مهمات الاستطلاع وجمع المعلومات عن أنظمة الرادار والاتصالات والدفاع الجوي. وسبق أن اعترضت مقاتلات بولندية طائرات من الطراز نفسه فوق المياه الدولية في البلطيق خلال يوليو، بعدما اقتربت من الحدود البحرية للبلاد من دون خطة طيران أو تشغيل جهاز الاستجابة، بحسب تقرير لمنصة "تي في بولندا" الاخبارية.

وجاء الاعتراض بعد يوم من دخول صاروخ روسي من طراز "خا-101" المجال الجوي البولندي خلال هجوم واسع على غرب أوكرانيا، قبل أن يسقط في حقل قرب قرية تارنافا-كولونيا شرقي البلاد، على مسافة نحو 80 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية.

وخلف سقوط الصاروخ حفرة بعرض عدة أمتار من دون وقوع إصابات، فيما قالت السلطات إنه كان يحمل كمية كبيرة من المواد المتفجرة.

وأكد رئيس الوزراء دونالد توسك عدم وجود مؤشرات أولية على استهداف بولندا عمداً، مشيراً إلى استمرار التحقيق، وأن القوات البولندية كانت مستعدة لإسقاط الصاروخ لو واصل التوغل في أجواء البلاد.

وتأتي الواقعتان وسط تزايد نشاط الطيران العسكري الروسي قرب المجال الجوي لدول الناتو في منطقة البلطيق. وينفذ الحلف مهمة دورية لمراقبة الأجواء، تشمل رصد الطائرات غير المعروفة واعتراضها والتعرف إليها، خصوصاً عندما تحلق من دون خطط معلنة أو أجهزة استجابة فعالة.

مقاتلتان بولنديتان صاروخ الدفاع البولندي

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