أبو العينين لـ وزير البترول: تتحدث بلغة المستثمرين وتحقق نتائج ملموسة على الأرض

أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية في إدارة ملفات الطاقة والاستثمار، مطالبًا بضرورة البناء على النجاحات الحالية وتحويل التحديات الإقليمية إلى فرص اقتصادية واستثمارية تعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وقال أبو العينين، خلال اجتماع لجنة الصناعة بحضور المهندس كريم بدوي، إن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا وبنية تحتية قوية تؤهلها لأن تكون مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية والطاقة، مشددًا على أهمية الاستفادة من الدروس المستفادة من الأزمات والحروب الأخيرة لوضع خطط استباقية تضمن استمرارية سلاسل الإمداد والتجارة.

نتائج ومخرجات المشروعات البحثية والتكنولوجية

وتساءل النائب عن نتائج ومخرجات المشروعات البحثية والتكنولوجية التي يتم الإعلان عنها، مؤكدًا أهمية تقييم أثرها الاقتصادي والصناعي وعدم الاكتفاء بالترويج لها دون متابعة نتائجها على أرض الواقع.

كما دعا إلى إعداد خريطة استثمارية متكاملة للفرص التعدينية والخامات الاستراتيجية، على غرار ما يتم في قطاع البترول من الترويج لمناطق البحث والاستكشاف، بما يساعد المستثمرين على التعرف على الفرص المتاحة وآليات الاستثمار فيها.

وأكد أبو العينين أهمية التوسع في مشروعات القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن المؤتمرات والفعاليات الترويجية تمثل خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى أن يصاحبها طرح واضح ومحدد للفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ، بما يحقق عوائد اقتصادية ملموسة ويسهم في دعم الصناعة وزيادة الصادرات.