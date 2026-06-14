التضامن تكرم مؤسسة أبو العينين لمشاركتها في مبادرة فرحة مصر لدعم العرائس الأولى بالرعاية

كرمت وزارة التضامن الاجتماعي مؤسسة أبو العينين لمشاركتها فى مبادرة فرحة مصر لدعم العرائس الأولى بالرعاية.

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل احتفالية «فرحة مصر 2026»، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشاركت مؤسسة أبو العينين في فعاليات مبادرة “فرحة مصر” التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهن.

وجاءت مشاركة المؤسسة من خلال تقديم دعم مالي مباشر ضمن منظومة قسائم الخدمات الاجتماعية (SSV)، حيث تم إتاحة قسائم بقيمة 10 آلاف جنيه لكل عروسة، لاستخدامها في شراء الأجهزة والأدوات المنزلية اللازمة لبداية حياة زوجية كريمة.

وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة التضامن الإجتماعي ، تم الإعلان عن استفادة نحو 1000 عروسة من المبادرة، حيث يتم صرف القسائم عبر شبكة من المنافذ التجارية المعتمدة، بما يضمن سهولة الوصول إلى احتياجاتهن الأساسية بجودة مناسبة.

وأكد القائمون على المبادرة أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة، لتحقيق مظلة حماية اجتماعية متكاملة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتعكس مشاركة مؤسسة أبو العينين التزامها بدورها المجتمعي، وحرصها على المساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في المناسبات الاجتماعية الهامة مثل الزواج، بما يعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وشاركت مؤسسة أبو العينين في فعاليات مبادرة “فرحة مصر” التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهن.

وجاءت مشاركة المؤسسة من خلال تقديم دعم مالي مباشر ضمن منظومة قسائم الخدمات الاجتماعية (SSV)، حيث تم إتاحة قسائم بقيمة 10 آلاف جنيه لكل عروسة، لاستخدامها في شراء الأجهزة والأدوات المنزلية اللازمة لبداية حياة زوجية كريمة.

وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة التضامن الإجتماعي ، تم الإعلان عن استفادة نحو 1000 عروسة من المبادرة، حيث يتم صرف القسائم عبر شبكة من المنافذ التجارية المعتمدة، بما يضمن سهولة الوصول إلى احتياجاتهن الأساسية بجودة مناسبة.

وأكد القائمون على المبادرة أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة، لتحقيق مظلة حماية اجتماعية متكاملة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتعكس مشاركة مؤسسة أبو العينين التزامها بدورها المجتمعي، وحرصها على المساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في المناسبات الاجتماعية الهامة مثل الزواج، بما يعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي.