نحتاج رؤية جديدة لحل الأزمات .. نداء عاجل من أبو العينين للعالم

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية والدفاع بالبرلمان الأورومتوسطي.



وعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، خلال حلقة اليوم من برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”.

وقال أبو العينين :"نحن امام تحد كبير ولا نريد ان يكون اجتماعنا تقليديا ويجب ان نؤدي رسالتنا كبرلمانيين ونحن لنا دور دبلوماسي برلماني له اهمية دولية ونستطيع من خلال اجتماعاتنا ان نقدم شيء جديد".

وتابع أبو العينين :" نحتاج إلى رؤية جديدة وقرار جديد ورسم رؤى جديدة لحل الازمات في العالم ، والموقف العالمي والموقف في الشرق الاوسط محاط بالكثير من المخاطر".

وأضاف أبو العينين :" هناك خطة للسلام لم يطبق منها إلا القليل ولم يتم تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق غزة".

وتابع أبو العينين :" عندما اسمع أن الكنيسيت أصدر قانون جديد لقتل السجناء الفلسطينيين هل هذا مقبول .. ونحن نشجب هذا الامر".

