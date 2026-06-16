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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين : دولة ليبيا الحبيبة تتتعرض إلى حروب بالوكالة .. ولا يجب أي تدخل

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في  اجتماعات اللجنة السياسة والأمنية والدفاع بالبرلمان الأورومتوسطي.


وعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط،  خلال حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “ صدى البلد”.

وقال أبو العينين  :"دولة ليبيا الحبيبة تتعرض إلى حروب بالوكالة ولابد ان يكون القرار لحل الأزمة في ليبيا ليبي - ليبي.. ولا يجب  أن يحدث أي تدخل في ليبيا.. وأمن ليبيا من أمن المنطقة".

وتابع أبو العينين :" آن الأوان أن نقول نحن كبرلمانيين كفى وأن نجد حلولا جذرية للأزمات والمشاكل التي تواجه المنطقة.. وآن الاوان أن تتحرك الأمم المتحدة والدول الكبرى  لحل الأزمات  ويجب ان نوصل نداء للعالم للتحرك ووقف القتال والحروب .
 

وأضاف أبو العينين :" هناك خطة للسلام لم يطبق منها إلا القليل ولم يتم تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق غزة".
 

أبو العينين محمد أبو العينين مصر احمد موسى اخبار التوك شو

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