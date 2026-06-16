برلماني: قدمنا طلب إحاطة للتعرف على سبب منع دخول أطباء الامتياز إلى غرف العمليات داخل مستشفى الشاطبي

كشف عماد الغنيمي عضو مجلس النواب، تفاصيل ما نشر عن مستشفى الشاطبي بالإسكندرية .



وقال عماد الغنيمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : قدمنا طلب إحاطة للتعرف على سبب صدور أمر إداري بمنع دخول أطباء الامتياز إلى غرف العمليات داخل مستشفى الشاطبي".

وتابع عماد الغنيمي :" طبيبة امتياز كانت متواجدة في مستشفى الشاطبي وتحدثت عن وقائع لا نجزم بصحتها ويجب أن نتوصل إلى حقيقة ما يحدث داخل مستشفى الشاطبي".

واكمل عماد الغنيمي :" مينفعش نمنع أطباء الامتياز من دخول غرفة العلميات الخاصة بمستشفى الشاطبي، ولابد التعرف على أسباب منع أطباء الامتياز من دخول غرف العمليات".

ولفت عماد الغنيمي :" نحن نسعى لتحقيق الصالح العام والتحقيق هو الذي سوف يظهر حقيقة كل ما يثار بشان الوقائع المزعومة عن مستشفى الشاطبي".