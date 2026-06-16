عاصفة داخل الشاطبي.. نائبة تطالب بكشف الحقائق ومحاسبة المسئولين

تحركت النائبة نيفين إسكندر عضو مجلس النواب لمتابعة ما أُثير بشأن مستشفى الشاطبي بالإسكندرية، في أعقاب تداول شهادات وصفتها بـ«المقلقة» تضمنت ادعاءات حول تعرض عدد من السيدات لممارسات عنف داخل المستشفى.

وأكدت النائبة، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، أنها تواصلت مع مسئول الاتصال السياسي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبة بسرعة استكمال التحقيقات الجارية ومتابعتها بشكل عاجل.

ضرورة موافاتها بنتائج التحقيقات

وشددت إسكندر على ضرورة موافاتها بنتائج التحقيقات وكافة الإجراءات والقرارات التي سيتم اتخاذها، بما يضمن كشف ملابسات الواقعة وإظهار الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.

وأعلنت النائبة أنها ستواصل متابعة الملف بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة، مؤكدة تمسكها باستخدام جميع الأدوات الرقابية والبرلمانية المتاحة لضمان الوصول إلى الحقائق وصون حقوق المواطنين.