برلماني : تطوير الساحل والعلمين الجديدة نقلة اقتصادية تعزز الاستثمار بمصر

أكد النائب محمد دخيل الجراري، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروعات تطوير الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة تُعد من أبرز المشروعات القومية الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، لما تمثله من إضافة قوية للاقتصاد الوطني ودعم مباشر لمسار التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح الجراري، في تصريح صحفي له اليوم أن الدولة نجحت في تحويل منطقة الساحل الشمالي من منطقة تعتمد على النشاط الموسمي خلال فصل الصيف فقط، إلى منطقة تنموية متكاملة تعمل على مدار العام، من خلال تنفيذ مشروعات عمرانية وسياحية واستثمارية كبرى، إلى جانب تطوير شامل للبنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق والخدمات العامة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن هذه الطفرة التنموية ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ووفرت آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للمشاركة في جهود التنمية.

مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا متطورًا للمدن الذكية

وأضاف محمد الجراري، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا متطورًا للمدن الذكية الحديثة، حيث تضم مشروعات سكنية وسياحية وتجارية وتعليمية وصحية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للاستثمار والسياحة.

وأكد نائب مرسي مطروح. أن ما تحقق في العلمين الجديدة خلال فترة زمنية قصيرة يعكس قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات عملاقة بكفاءة عالية، وهو ما يحظى بتقدير واسع من المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين.

ولفت إلى أن شبكة الطرق الحديثة والمرافق المتطورة في منطقة الساحل الشمالي ساهمت في تحسين حركة النقل والربط بين المحافظات والمدن الجديدة، ما عزز من جاذبية المنطقة كوجهة استثمارية وسياحية واعدة.

واختتم النائب محمد دخيل الجراري بأن، الدولة تواصل تنفيذ رؤية تنموية متكاملة لإعادة رسم الخريطة العمرانية لمصر، عبر إنشاء مدن جديدة قادرة على استيعاب النمو السكاني وتحقيق التوازن التنموي، مؤكدًا أن الساحل الشمالي يمثل أحد أهم محاور هذه الرؤية لما يتمتع به من مقومات طبيعية واقتصادية فريدة.