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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : مصر والإمارات تمضيان نحو آفاق أوسع من التعاون والتكامل

النائب أحمد رجب الشافعي
النائب أحمد رجب الشافعي
محمد الشعراوي

أكد النائب أحمد رجب الشافعي، عضو مجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين، ويؤكد استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين القيادتين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال "الشافعي"، في بيان صحفي له، إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجا فريدا للتعاون العربي القائم على الثقة المتبادلة ووحدة الرؤى والمواقف، مشيرا إلى أن اللقاء يعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المباحثات التي جرت بين الزعيمين تعكس إدراكا مشتركا لحجم التحديات التي تواجه المنطقة في المرحلة الراهنة، وحرصا متبادلا على تكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة الأزمات والتطورات المتسارعة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن القومي العربي وصون مقدرات الشعوب العربية.

وثمن النائب أحمد رجب الشافعي تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، معتبرا أن هذا الموقف يجسد ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم الأشقاء العرب والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، ويعكس التزام مصر الراسخ بمساندة دول الخليج باعتبار استقرارها عنصرا أساسيا في استقرار المنطقة بأكملها.

وأشار "الشافعي" إلى أن العلاقات بين مصر والإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو مزيد من التعاون والتكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، مستندة إلى تاريخ طويل من المواقف الأخوية الصادقة والدعم المتبادل، وهو ما يجعل هذه العلاقات ركيزة أساسية لتعزيز فرص التنمية والازدهار ودعم جهود تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.

وأكد النائب أن التنسيق المستمر بين القاهرة وأبوظبي يعكس رؤية مشتركة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للمنطقة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به الدولتان في دعم العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

النائب أحمد رجب الشافعي مجلس النواب النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد بن زايد

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