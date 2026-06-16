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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البرلمان يراجع سلبيات موسم الحج 2026 .. وسحر طلعت مصطفى : الحاج المصري صورة مصر

النائبة سحر طلعت مصطفى
النائبة سحر طلعت مصطفى
فريدة محمد

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعا لمناقشة مشكلات وسلبيات واجهها الحجاج في مشعري منى وعرفات، خلال موسم الحج 2026.

شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وممثلي اتحاد الغرف السياحية، للوقوف على ما تم خلال موسم الحج، وسبل تدارك أي سلبيات في المواسم المقبلة.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الحاج المصري يمثل "صورة مصر" خلال موسم الحج.

وأشارت النائبة، إلى أن كل عام يشهد بعض الإشكاليات في موسم الحج، قائلة: حريصون على حل تلك المشكلات لمنع تكرارها في الأعوام المقبلة.

وشددت النائبة سحر طلعت مصطفى، على ضرورة أن يكون هناك متابعة دقيقة للحجاج في كافة المشاعر، بما يحافظ على حق الحاج المصري في الحصول على أفضل خدمة أثناء أداء المناسك. 


وطالبت سحر طلعت مصطفى، يردود واضحة وسريعة على الشكاوى التي شهدها موسم الحج، مشددة على أهمية وجود خطة متكاملة لمواجهة الأزمات لمنع تكرارها.

وطالبت النائبة، برد كتابي من وزارة السياحة، على ما تم إثارته من إشكاليات تم تناولها بشأن مشكلات موسم الحج الأخير.

من جانبها وجهت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، الشكر للجنة السياحة بمجلس النواب، لحرصها على متابعة ذلك الملف، وإتاحة الفرصة لعرض الاستعدادات قبل موسم الحج، وكذلك عرض كافة النتائج.

واستعرضت مساعد وزير السياحة، كافة الاستعدادات التي سبقت موسم الحج بأكثر من 4 أشهر، مشيرة إلى أنه تم توفير برامج تناسب كل الفئات.

وكشفت أنه تم تقدم ١١٥ ألف هذا الموسم، مؤكدة أنه تم  معاينة مقر الإقامة واختيار أماكن منى وعرفات، من خلال تشكيل لجان فرعية لمتابعة الحجاج، عملت على مدار الساعة داخل الأراضي السعودية.

وأكدت مساعد وزير السياحة، أن الملاحظات محدودة في مشعري منى وعرفات، بشأن مستوى النظافة ودورات المياه، ونقص بعض المشروبات والمياه خلال ساعات قليلة في وقت الذروة يوم عرفات.

وأعلنت أنه تم تدارك الأزمة، وكذلك معالجة أعطال التكييفات فورا، عقب انقطاع الكهرباء، والذي استمر لنحو ساعتين فقط.

وأشارت إلى أن الشكاوى الرسمية كانت محدودة للغاية، وتم التعامل معها على الفور، قائلة: "لم تكن هناك أي شكاوى من حجاج الاقتصادي والبري".

فيما أبدى الدكتور هشام حسين، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اعتراضه على تقرير وزارة السياحة والآثار بشأن ما تم في موسم الحج الأخير، لاسيما فيما يتعلق بشكاوى بعض الحجاج في مشعري منى وعرفات.

ووصف هشام حسين، تقرير وزارة السياحة بأنه "إنشائي بحت"، مؤكدا أنه لا يوجد توضيح عن مدة انقطاع الكهرباء، والتي تسببت في تعطل التكييفات، وتكرار شكاوى الحجاج.

وأكد وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أن تقرير الوزارة لا يمكن من خلاله تقييم موسم الحج، لاسيما في ظل وجود العديد من الشكاوى.

من جانبه أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج، أنه حدث تضرر لبعض الحجاج في مشعر عرفات بالفعل، مشيرا إلى أنها مشكلات تم التعامل معها وحلها.

مجلس النواب النائبة سحر طلعت مصطفى موسم الحج الحجاج

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