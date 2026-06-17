قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة
موعد ومكان جنازة الفنان محمد مرزبان .. تفاصيل
بلومبرج: احتمالات بتغيير الصيغة النهائية لاتفاق أمريكا وإيران قبل التوقيع عليه
الإسكان: رفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات بمدن الصعيد الجديدة لتعزيز جاذبيتها للسكان
خطأ عند تشغيل التكييف قد يُضاعف فاتورة الكهرباء .. تجنّبه فورًا في الصيف
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
بلومبرج : واشنطن أطلعت حلفاءها على مضمون مذكرة التفاهم مع طهران
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
جوتيريش يوجه نداء عاجلا للاعتراف بأهمية المراعي حول العالم واحترامها
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية لعودة علامة "نصر" للسيارات
الأهلي يكشف الحقيقة الكاملة ويرد على مطالب «الكوم الأحمر».. ماذا حدث في أزمة حقوق رعاية حمزة عبدالكريم بعد صفقة برشلونة؟
لبدء التصنيع.. توقيع وثيقة شراكة استراتيجية بين النصر للسيارات و "فاو كار" الصينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: كلمة الرئيس في قمة السبع تعكس ثقل مصر ودورها المحوري في دعم الاستقرار العالمي والتنمية المستدامة

المهندس مصطفي مطاوع، القيادي بحزب حماة الوطن
المهندس مصطفي مطاوع، القيادي بحزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

أكد المهندس مصطفي مطاوع، القيادي بحزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع الكبار المنعقدة في فرنسا جاءت شاملة وحاسمة، وعكست رؤية الدولة المصرية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة والعالم.

وأوضح مطاوع، أن الكلمة حملت رسائل واضحة تعكس ثبات الموقف المصري تجاه دعم الاستقرار والسلام، ورفض سياسات التصعيد والعنف، مع التأكيد على أهمية الحلول السياسية للأزمات بدلاً من اللجوء إلى القوة العسكرية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كطرف فاعل ومحوري في معادلة الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار مطاوع، إلى أن الرئيس تناول خلال كلمته عدداً من القضايا الحيوية، في مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط، وسبل وقف التصعيد، إضافة إلى ملف التنمية المستدامة وأهمية دعم الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، خصوصاً في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي أثرت على سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء.

وأضاف مطاوع،  أن مشاركة مصر في مثل هذه القمم الكبرى تعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في استعادة دورها المؤثر على الساحة الدولية، وتعزيز حضورها في دوائر صنع القرار العالمي، بما يخدم مصالح الشعب المصري ويدعم قضايا القارة الإفريقية والدول العربية.

وفي هذا السياق، لفت مطاوع، إلى أن الكلمة تضمنت أيضاً رؤية واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، وتشجيع الشراكات القائمة على المنفعة المتبادلة، إلى جانب التأكيد على أهمية إصلاح النظام الاقتصادي العالمي ليكون أكثر عدالة وإنصافاً للدول النامية، بما يحد من الفجوات التنموية ويعزز فرص النمو المستدام.

كما أوضح مطاوع، أن الرئيس تطرق إلى التحديات المرتبطة بتغير المناخ وأمن الطاقة، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات بشكل جماعي، عبر دعم التحول الأخضر وتوفير التمويل اللازم للدول الأكثر تضرراً، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
وأكد القيادي بحماة الوطن،  أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس تمثل خريطة طريق للتعامل مع الأزمات الدولية، وتؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول، وتعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود التنمية والسلام.

الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة مجموعة السبع الكبار فرنسا القضايا الإقليمية والدولية الراهنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

«نزول النقطة» يُعلن بداية التحوّل.. طقس مُفاجئ يغيّر ملامح الصيف في مصر

الخبز

العيش هيبقى بفلوس على البطاقة.. ورئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل | فيديو

إمام عاشور

عرض ضخم قد يغيّر موقف الأهلي.. تفاصيل جديدة عن إمام عاشور ومروان عطية

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

مستشفى الشاطبي

الأزمة تتصاعد.. مواجهة بين ضحايا مستشفى الشاطبي ونقابة الأطباء حول سوء مُعاملة المرضى | فيديو

مهيب عبد الهادي

مهيب عبدالهادي يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء بشأن أرض الزمالك البديلة

الحسين عموتة

«عموتة» يُشيد بخماسي الأهلي في المونديال.. ويستقر على معاونيه

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي يعزي جمال جبر في وفاة «عمه»

منتخب مصر

مبقيناش باصي لصلاح.. تحليل مثير لأداء قائد منتخب مصر أمام بلجيكا

حسام حسن

بعد التعادل مع بلجيكا.. هل يلجأ حسام حسن لتغيير طريقة اللعب أمام نيوزيلندا؟

بالصور

للنشر ٣ونص)) مكياج جريء.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

خطأ عند تشغيل التكييف قد يُضاعف فاتورة الكهرباء .. تجنّبه فورًا في الصيف

خطأ عند تشغيل التكييف قد يضاعف فاتورة الكهرباء.. تجنبه فورًا في الصيف
خطأ عند تشغيل التكييف قد يضاعف فاتورة الكهرباء.. تجنبه فورًا في الصيف
خطأ عند تشغيل التكييف قد يضاعف فاتورة الكهرباء.. تجنبه فورًا في الصيف

بالأحمر الجريء.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بشرى
بشرى
بشرى

هل مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يُحدّد مدى سلامته؟

مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يحدد مدى سلامته
مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يحدد مدى سلامته
مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يحدد مدى سلامته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد