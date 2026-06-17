برلماني: الرئيس السيسي يرسم خريطة أمن جديدة للشرق الأوسط من قمة السبع

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قادة مجموعة السبع لم تكن مجرد عرض للموقف المصري، وإنما مثلت طرحًا متكاملًا لرؤية استراتيجية جديدة تضع أسس الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة موضحاً أن الرئيس السيسي قدم رؤية شاملة تقوم على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في الشؤون الداخلية وإنهاء الاحتلال والالتزام بالقانون الدولي وحصر السلاح في يد المؤسسات الشرعية للدول.

وأشار " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن المنطقة دفعت ثمنًا باهظًا نتيجة الصراعات المسلحة والتدخلات الخارجية وتنامي التنظيمات غير النظامية، وهو ما يجعل الدعوة المصرية لإعادة بناء منظومة الأمن الإقليمي مطلبًا ضروريًا وليس مجرد خيار سياسي موضحاً أن الرئيس طرح قضية الأمن المائي وأمن الطاقة وحرية الملاحة الدولية باعتبارها قضايا مترابطة تمس مصالح العالم بأسره، وليس فقط دول الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس اتساع الرؤية المصرية وقدرتها على الربط بين الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي.

وأكد الدكتور محمد سليم أن دعوة الرئيس لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تمثل خطوة شجاعة نحو بناء بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا لجميع شعوب المنطقة.

مشيراً إلى أن الانتقادات الواسعة التي وجهها قادة الدول المشاركون للممارسات الإسرائيلية تؤكد تزايد القناعة الدولية بضرورة وقف السياسات التي تؤدي إلى تأجيج الصراعات وإطالة أمد الأزمات.

وأكد " سليم " على أن مصر لا تتحرك بردود أفعال مؤقتة، وإنما وفق رؤية دولة عريقة تدرك حجم مسؤولياتها التاريخية، وأن كلمة الرئيس السيسي في قمة السبع ستبقى علامة فارقة في مسار الجهود الدولية الرامية إلى بناء شرق أوسط أكثر استقرارًا وعدالة وسلامًا.