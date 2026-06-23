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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ننشر إنجازات مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

و تضمن تقرير إنجازات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثاني، 28 جلسة استغرقت 104:25 ساعة، وبلغ عدد التحدث والمداخلات832
و عدد المتحدثين
195، في حين بلغ 
التمثيل الحكومى
96

احصائيات جلسات المجلس:


مشروعات القوانين
7
جلسات مناقشة مشروعات القوانين
11
دراسات الأثر التشريعى
1
جلسات مناقشة دراسات الأثر التشريعى
1
طلبات المناقشة
17
جلسات مناقشة طلبات المناقشة
12
الاقتراحات برغبة
215

نشاط المرأة في جلسات المجلس
عدد النائبات
32
عدد الكلمات والمداخلات في الجلسات
102
عدد اقتراحات بتعديل في مشروعات القوانين
8بيان اجتماعات اللجان النوعية
عدد الاجتماعات
727
عدد ساعات الاجتماعات
654:35

الزيارات الميدانية
عدد الزيارات الميدانية
4

1. زيارة السادة الأعضاء إلى (قصر التحرير) المقر التاريخى لوزارة الخارجية – يناير 2026
2. مشاركة أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة الفيوم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الخارجية إلى قرية تطون بمحافظة الفيوم – مايو 2026.
3. زيارة السادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى إلى أكاديمية الشرطة – مايو 2026.
4. زيارة السادة أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل إلى مطار القاهرة الدولى – يونيو 2026.

المستشار عصام فريد مجلس الشيوخ دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني

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