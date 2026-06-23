ننشر إنجازات مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني

أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

و تضمن تقرير إنجازات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثاني، 28 جلسة استغرقت 104:25 ساعة، وبلغ عدد التحدث والمداخلات832

و عدد المتحدثين

195، في حين بلغ

التمثيل الحكومى

96



احصائيات جلسات المجلس:



مشروعات القوانين

7

جلسات مناقشة مشروعات القوانين

11

دراسات الأثر التشريعى

1

جلسات مناقشة دراسات الأثر التشريعى

1

طلبات المناقشة

17

جلسات مناقشة طلبات المناقشة

12

الاقتراحات برغبة

215



نشاط المرأة في جلسات المجلس

عدد النائبات

32

عدد الكلمات والمداخلات في الجلسات

102

عدد اقتراحات بتعديل في مشروعات القوانين

8بيان اجتماعات اللجان النوعية

عدد الاجتماعات

727

عدد ساعات الاجتماعات

654:35



الزيارات الميدانية

عدد الزيارات الميدانية

4



1. زيارة السادة الأعضاء إلى (قصر التحرير) المقر التاريخى لوزارة الخارجية – يناير 2026

2. مشاركة أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة الفيوم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الخارجية إلى قرية تطون بمحافظة الفيوم – مايو 2026.

3. زيارة السادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى إلى أكاديمية الشرطة – مايو 2026.

4. زيارة السادة أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل إلى مطار القاهرة الدولى – يونيو 2026.