القبض على عاطل سرق محمول موظفة بمعمل للتحاليل الطبية في مصر القديمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة هاتفها المحمول من داخل محل عملها بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد القائمة على النشر (موظفة بمعمل للتحاليل الطبية - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 2 يوليو الجارى قام أحد الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول من داخل المعمل محل عملها بأسلوب "المغافلة".

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.