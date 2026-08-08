قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل
بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة
برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يؤكد قوة المنتج المصري عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

غرق شاب في نهر النيل بقرية بمنشأة القناطر في الجيزة

غرق شاب
غرق شاب
إسلام دياب

غرق شاب في نهر النيل ولقى مصرعه، بإحدى قرى منشأة القناطر بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخطرت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة ببلاغ يفيد غرق شخص في نهر النيل، بإحدى قرى منشأة القناطر، انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتبين من خلال الفحص، أن شابا تم تحديد هويته، فقد حياته غرقا لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، وحرر محضر بالواقعة، تولت النيابة المختصة التحقيق.

على جانب آخر، لقي شاب مصرعه غرقًا داخل مياه البحر بإحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى الحمام.

وتلقت الجهات المختصة بلاغًا يفيد بتعرض شاب لحادث غرق داخل مياه البحر وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وفرق الإنقاذ إلى مكان البلاغ للتعامل مع الواقعة.

وتبين أن المتوفى يدعى إبراهيم محمد الشريف، 30 عامًا، من محافظة القاهرة، وتم انتشال جثمانه من المياه، ونقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نهر النيل غرق غرق شاب منشأة القناطر الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

المعتمر

من شدة الحرارة.. سقوط معتمر أمام الكعبة بسبب ضربة شمس.. والأمن يتدخل لإنقاذه

السيدة تحطم السيارة

اتجوز عليا فحرقت قلبه.. سيدة تنتقم من زوجها بتحطيم سيارته لارتباطه بأخرى| شاهد

ايمان عز الدين

نكتفي بهذا القدر من الغباء.. إيمان عز الدين تكشف عن أصعب لحظات العمر

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد