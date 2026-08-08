غرق شاب في نهر النيل بقرية بمنشأة القناطر في الجيزة

غرق شاب في نهر النيل ولقى مصرعه، بإحدى قرى منشأة القناطر بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخطرت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة ببلاغ يفيد غرق شخص في نهر النيل، بإحدى قرى منشأة القناطر، انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتبين من خلال الفحص، أن شابا تم تحديد هويته، فقد حياته غرقا لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، وحرر محضر بالواقعة، تولت النيابة المختصة التحقيق.

على جانب آخر، لقي شاب مصرعه غرقًا داخل مياه البحر بإحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى الحمام.

وتلقت الجهات المختصة بلاغًا يفيد بتعرض شاب لحادث غرق داخل مياه البحر وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وفرق الإنقاذ إلى مكان البلاغ للتعامل مع الواقعة.

وتبين أن المتوفى يدعى إبراهيم محمد الشريف، 30 عامًا، من محافظة القاهرة، وتم انتشال جثمانه من المياه، ونقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.