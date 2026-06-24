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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات إنجاز اجتماعي يعزز من حقوق المواطن

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة ولاء الصبان عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، يعد إنجازًا اجتماعيًا مهمًا يُضاف إلى سجل القيادة السياسية الحريصة على تعزيز حقوق المواطن المصري وصون كرامته، والتأكيد على أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الذين أفنوا عمرهم في خدمة هذا الوطن.

وقالت الصبان في بيان لها اليوم، إن هذا القرار جاء شاملًا ومتكاملًا، إذ امتدت مظلة الزيادة لتطال أصحاب معاشات العجز الجزئي الإصابي والمعاش الاستثنائي الجزئي، في دليل قاطع على أن القيادة السياسية تتعامل مع منظومة الحماية الاجتماعية برؤية إنسانية عميقة، لا تغفل فئة ولا تتجاوز حالة، خاصة فالفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية داخل هذا الوطن.

زيادة المعاشات

وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذه الزيادة في توقيتها الراهن تحمل دلالة بالغة الأثر، إذ تعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل كبار السن وذويهم، وتوفير حياة لائقة تليق بعطائهم وتضحياتهم، كما تؤكد أن الدولة التي تقدر أصحاب المعاشات، وتكرمهم وتُحكم بناء مستقبلها على أسس من العدالة والوفاء.

المعاشات اليوم

ووصفت النائبة ولاء الصبان هذا القرار كونه ركيزة جوهرية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تبنيها الدولة بخطى ثابتة ومدروسة، وهي منظومة تتكامل مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى لتُحقق التوازن المنشود بين متطلبات التنمية وصون حقوق المواطن ويعزز من تماسك النسيج الاجتماعي للدولة.

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