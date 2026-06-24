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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائبة نيفين الكاتب: زيادة المعاشات 15% تعكس انحياز الدولة للمواطن وتؤكد حرص الرئيس على تخفيف الأعباء المعيشية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

ثمنت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدة أن القرار يجسد حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية.

زيادة المعاشات

وقالت النائبة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المواطن المصري في صدارة أولويات الدولة، ويحرص على اتخاذ القرارات التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على مختلف الاقتصادات.

وأضافت أن قرار زيادة المعاشات يأتي امتدادًا لنهج الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، ويعكس إدراك القيادة السياسية لحجم المسؤولية تجاه أصحاب المعاشات الذين قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن، ويستحقون كل الدعم والرعاية.

وأوضحت أن الدولة المصرية تواصل تحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال حزم وإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على قدرتهم المعيشية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم جهود التنمية الشاملة.

اخبار المعاشات

وأكدت النائبة نيفين الكاتب أن هذا القرار يمثل رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة تتابع عن كثب احتياجاتهم وتتحرك في التوقيت المناسب لمساندتهم، مشيرة إلى أن استمرار هذه السياسات يعكس رؤية الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنمية والعدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

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