العربي الناصري: زيادة المعاشات 15% انتصار للعدالة الاجتماعية وانحياز حقيقي لأصحابها

أشاد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، بالقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أنه يعكس إدراكًا حقيقيًا للتحديات المعيشية التي تواجه أصحاب المعاشات، ويجسد انحياز الدولة الدائم لحقوق المواطنين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن.

زيادة المعاشات

وقال أبو العلا إن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة وطنية عظيمة أسهمت في بناء مؤسسات الدولة ودفع مسيرة التنمية، ومن ثم فإن توفير حياة كريمة لهم ليس منحة أو تفضلاً، وإنما حق أصيل تكفله الدولة ويعبر عن جوهر العدالة الاجتماعية التي ناضلت من أجلها الحركة الوطنية المصرية على مدار عقود.

وأضاف أن قرار زيادة المعاشات يأتي في توقيت مهم، ويؤكد استمرار الدولة في تبني سياسات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على حماية القوة الشرائية لأصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد رئيس حزب العربي الناصري أن العدالة الاجتماعية كانت وستظل أحد المرتكزات الأساسية لبناء الدولة الوطنية الحديثة، وأن أي تقدم اقتصادي حقيقي يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، خاصة أصحاب الدخول الثابتة وكبار السن الذين يستحقون كل الرعاية والتقدير.

قرار زيادة المعاشات

وأشار إلى أن قرار زيادة المعاشات يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تترك أبناءها في مواجهة الأعباء المعيشية بمفردهم، بل تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يتسق مع مبادئ الإنصاف والتكافل الاجتماعي التي تشكل أساس الاستقرار والتنمية.

وأوضح أبو العلا أن حزب العربي الناصري يدعم كل السياسات والإجراءات التي تعزز الحماية الاجتماعية وتحقق توزيعًا أكثر عدالة لثمار التنمية، مؤكدًا أن توسيع مظلة الدعم الاجتماعي وتحسين دخول أصحاب المعاشات يمثلان ركيزة مهمة في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة.

كما ثمّن حرص الدولة على الاستمرار في اتخاذ قرارات تستهدف رفع المعاناة عن المواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية يظلان معيارًا أساسيًا لنجاح أي سياسة عامة، وأن قرار زيادة المعاشات خطوة إيجابية تستحق التقدير لما تحمله من أبعاد اجتماعية وإنسانية مهمة تمس ملايين الأسر المصرية.