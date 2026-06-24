بعد زيادة المعاشات 15% اعتبارا من يوليو.. حالات الجمع بين أكثر من معاش وفق القانون

يتساءل عدد كبير من أصحاب المعاشات عن قواعد الجمع بين أكثر من معاش، خاصة بعد صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو المقبل، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% بدءا من يوليو 2026، على أن تسري الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي

حالات الجمع بين أكثر من معاش

ونظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حالات الجمع بين أكثر من معاش، محددا عددا من الاستثناءات التي تتيح للمستحق الحصول على أكثر من معاش وفق ضوابط معينة وهي:

يحق للمستحق الجمع بين أكثر من معاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونا، مع استكمال القيمة وفقا للترتيب المحدد بالقانون.

كما يجوز الجمع بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش، وذلك في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

ويحق للأرملة الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات دون قيود، كما يمكنها الجمع بين معاش الزوج والدخل الناتج عن العمل أو المهنة دون حدود.

ويحق للأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه المستحق بصفته منتفعًا بالقانون، كما يجوز له الجمع بين معاش الزوجة ودخله من العمل أو المهنة دون أي حدود.

ويجوز للأبناء الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون حد أقصى كما يحق للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون أي قيود أو حدود.