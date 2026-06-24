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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ملف الدعم والحماية الاجتماعية يمثل ركائز أساسية للدولة المصرية

النائب محمد عكاشة، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
النائب محمد عكاشة، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
محمد الشعراوي

أكد النائب محمد عكاشة، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ملف الدعم والحماية الاجتماعية يمثل أحد أهم ركائز الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة الدعم وتوحيد برامج الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.

وقال عكاشة إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في حوكمة منظومة الدعم خلال السنوات الماضية، بما ساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية أصبح ضرورة لضمان استمرار برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق أهدافها التنموية.  

وأضاف أن متابعة برنامج "تكافل وكرامة" وإعداد تقارير دورية لقياس أثره الاجتماعي والاقتصادي يعكس حرص القيادة السياسية على تقييم النتائج بصورة علمية، والعمل على تطوير السياسات الاجتماعية وفقًا لاحتياجات المواطنين الفعلية.  

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن التوجه نحو التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم يمثل نقلة نوعية في فلسفة الحماية الاجتماعية، حيث لا يقتصر الأمر على تقديم المساعدات النقدية، وإنما يمتد إلى توفير فرص الإنتاج والعمل وتحسين مستوى المعيشة، بما يسهم في التخارج التدريجي من دائرة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة للأسر المصرية.

العدالة الاجتماعية الدعم الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي برامج الحماية الاجتماعية

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