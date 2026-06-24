تطبيق الدعم النقدي.. مفاجأة غير متوقعة حول سعر ووزن رغيف العيش

في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات الحكومة نحو إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحويلها تدريجيًا إلى الدعم النقدي، حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية حالة الجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية بشأن مصير رغيف الخبز المدعم، مؤكدة استمرار العمل بالمنظومة الحالية دون أي تغيير في وزن الرغيف أو آليات صرفه للمواطنين.

ويأتي هذا التأكيد في ظل تساؤلات ملايين المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية حول مستقبل الخبز المدعم، خاصة مع الحديث المتزايد عن تطبيق منظومة الدعم النقدي والفصل المباشر بين مستحقي الدعم وغير المستحقين، وهو ما دفع الوزارة إلى توضيح موقفها بشكل رسمي.

رغيف الخبز المدعم كما هو

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن وزن رغيف الخبز المدعم لا يزال ثابتًا عند 90 جرامًا، ولم تصدر أي قرارات رسمية تقضي بتخفيض الوزن أو تعديل سعر الرغيف أو تغيير قواعد الصرف الحالية.

وشددت الوزارة على أن جميع المخابز البلدية المدعمة مستمرة في إنتاج وصرف الخبز للمواطنين وفق المنظومة المعمول بها حاليًا، مع استمرار حصول كل فرد مقيد على بطاقة التموين على حصته اليومية المقررة من الأرغفة دون أي تغيير.

ويعد الخبز المدعم أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يستفيد منه عشرات الملايين من المواطنين بشكل يومي، ما يجعل أي حديث يتعلق بتغييره محل اهتمام واسع من الرأي العام.

اجتماع موسع لمتابعة الجاهزية

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع موسع عقده المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، بحضور قيادات المديرية ومديري الإدارات التموينية المختلفة.

وناقش الاجتماع آليات تطوير المنظومة التموينية والاستعدادات الخاصة بتطبيق نظام "الفصل المباشر"، الذي يستهدف تحديث قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بصورة أكثر دقة وكفاءة.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة جاهزية الإدارات التموينية للتعامل مع أي تغييرات مستقبلية مرتبطة بمنظومة الدعم، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بصورة طبيعية خلال الفترة الحالية.

ما هو نظام الفصل المباشر؟

يمثل نظام الفصل المباشر أحد أهم الأدوات التي تعتزم الدولة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة لضبط منظومة الدعم.

ويقوم النظام على الفصل الفوري للمستفيد غير المستحق عند ثبوت عدم انطباق شروط الدعم عليه، بدلًا من الانتظار لفترات طويلة كما كان يحدث في بعض الحالات سابقًا.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنقية قواعد البيانات التموينية بشكل مستمر، بما يضمن توجيه المخصصات المالية للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل أي فرص للهدر أو حصول غير المستحقين على الدعم.

ويرى خبراء الاقتصاد أن نجاح منظومة الفصل المباشر سيساعد الدولة على رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم.

كيف ستعمل منظومة الدعم النقدي؟

بالتوازي مع الاستعدادات الجارية، كشف عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، بعض الملامح الخاصة بمنظومة الدعم النقدي المرتقبة.

وأوضح أن تطبيق الدعم النقدي لن يؤدي إلى حرمان المواطنين من الخبز المدعم، مؤكدًا أن صرف الخبز سيظل يتم من خلال بطاقات التموين الحالية ومن خلال المخابز البلدية المعتمدة.

وأضاف أن التغيير الأساسي يتمثل في تحويل قيمة الدعم المخصص للخبز إلى رصيد نقدي يضاف إلى البطاقة التموينية، بحيث يعادل قيمة الحصة اليومية المقررة للمواطن.

وبذلك يتمكن المواطن من الاستفادة من الدعم بصورة أكثر مرونة، مع استمرار المنظومة الإلكترونية التي تربط بين المخابز والجهات المعنية بصرف المستحقات.

900 جنيه للأسرة المكونة من 4 أفراد

بحسب التصريحات المعلنة، فإن قيمة الدعم المخصصة للفرد تعادل تكلفة خمسة أرغفة خبز يوميًا.

وتشير التقديرات إلى أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد قد تحصل على قيمة دعم شهرية تقترب من 900 جنيه، يتم إضافتها إلى البطاقة التموينية وفق الضوابط التي ستحددها الحكومة عند بدء التطبيق الفعلي للمنظومة.

ويرى مؤيدو النظام الجديد أنه يمنح الأسر حرية أكبر في إدارة احتياجاتها اليومية، بينما يطالب آخرون بضرورة وضع ضمانات واضحة للحفاظ على القدرة الشرائية للدعم النقدي في مواجهة معدلات التضخم وتغير الأسعار.

رقابة مشددة على المخابز والأسواق

في إطار الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، أكدت مديرية تموين القاهرة استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق.

وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية لرغيف الخبز المدعم، وضمان عدم التلاعب في الأوزان أو الجودة أو كميات الإنتاج.

كما شددت المديرية على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم ضبطها، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل المطلوب.

تطوير الدعم دون المساس بحقوق المواطنين

تؤكد المؤشرات الحالية أن الحكومة تتجه نحو تطوير شامل لمنظومة الدعم بهدف تحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد العامة، مع الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين المستفيدين.

وفي هذا الإطار، تشدد وزارة التموين على أن أي خطوات مستقبلية ستتم بصورة تدريجية ومنظمة، مع ضمان استمرار توفير الخبز المدعم وعدم تأثر المواطنين بالخدمات التموينية المقدمة لهم.

وبينما تتواصل الاستعدادات لتطبيق نظام الفصل المباشر ومنظومة الدعم النقدي، يبقى الثابت حتى الآن أن رغيف الخبز المدعم سيظل بوزنه الحالي البالغ 90 جرامًا، دون أي تغيير في السعر أو آليات الصرف، في انتظار الإعلان عن التفاصيل التنفيذية الكاملة للمنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.