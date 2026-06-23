تحرير 85 محضر تموين خلال حملات مكبرة لمواجهة التلاعب بالدعم وضبط الأسواق بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملات رقابية مكثفة وموسعة على المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الدعم وحماية حقوق المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق.



جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وبإشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ومتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 85 محضرًا متنوعًا، منها 65 مخالفة بقطاع المخابز البلدية، شملت التصرف في الدقيق المدعم وبيع الخبز خارج منظومة الدعم، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم منح المواطنين بون الصرف، وغياب قوائم التشغيل والإعلانات الخاصة بالأسعار، إلى جانب استخدام موازين غير مطابقة والغلق دون تصريح.

كما تم تحرير 20 محضرًا بقطاع الأسواق والتجارة ومنافذ "جمعيتي"، حيث تمكنت الحملات من ضبط محل تجاري بمدينة شبين القناطر يقوم بالاتجار في أسطوانات البوتاجاز المنزلية وبيعها خارج المستودعات الرسمية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشملت المخالفات أيضًا عدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة النشاط دون ترخيص، وعرض سلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالفواتير الدالة على مصدرها.

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة التموينية متابعة مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من انتظام العمل وتوافر المواد البترولية بالكميات المقررة وعدم وجود أي معوقات أمام حصول المواطنين على احتياجاتهم.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي، والتعامل بكل حزم مع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو الإضرار بحقوق المواطنين، مشددًا على تطبيق القانون بكل قوة ضد المخالفين حفاظًا على المال العام واستقرار الأسواق.

وناشدت مديرية التموين المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، للمساهمة في تعزيز الرقابة وضبط الأسواق.