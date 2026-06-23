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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حفلة موتوسيكلات .. القبض على 13 شخصا استعرضوا بدراجاتهم النارية بالقليوبية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الاجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تجمع عدد من قائدى الدراجات النارية ، وقيامهم بأداء حركات إستعراضية بالقليوبية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
 


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو (13 دراجة نارية بدون لوحات معدنية) ، وقائديها (مقيمين بنطاق محافظة القليوبية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتاريخ 19/ الجارى على النحو المشار إليه بدائرة مركز شرطة طوخ بقصد الإستعراض.

 تم التحفظ على الدراجات النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الاجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى حركات إستعراضية

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