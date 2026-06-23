قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وشه مكشوف .. لص يقتحم شقة في عز الضهر بـ حوار مثير مع الحارس | شاهد
بشري سارة لأبناء العاملين بالتعليم.. تخفيض 50% على مصروفات العام الدراسي الجديد
حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ
تزوير كارنيه نقابة الصحفيين .. سيدة التجمع تنهب ربع مليون جنيه | قصة صادمة
تقرير لبناني : ملف رون أراد على طاولة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل
قوى عاملة النواب : لا يجوز تغريم أصحاب الأعمال لعدم وفائهم بالحد الأدنى للأجور
إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 9 والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم
100 جنيه .. حقيقة زيادة رسوم مغادرة البلاد بعد قرار مجلس النواب
بعد 6 نسخ مونديالية .. ميسي يتفوق على رونالدو في تاريخ كأس العالم بالأرقام والإنجازات
الأمم المتحدة : بدء إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز مع جهود لإعادة فتح الملاحة
بالأرقام والتواريخ.. قرار "التعليم" يحدد مصروفات المدارس وغرامات الإنذار وإعادة القيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تزوير كارنيه نقابة الصحفيين .. سيدة التجمع تنهب ربع مليون جنيه | قصة صادمة

تزوير
تزوير
رامي المهدي

كشفت التحقيقات تفاصيل واقعة نصب تعرض لها عامل يدعى شعبان السيد، 34 عامًا، بعدما أوهمته إحدى السيدات بقدرتها على تدبير سفره إلى فرنسا مقابل مبلغ مالي كبير بالقاهرة الجديدة.


 وقال المجني عليه إنه كان يسعى للسفر إلى الخارج لتحسين ظروفه المعيشية، فتواصل مع المتهمة الأولى، وتدعى أميرة أشرف، التي اتفقت معه على إنهاء إجراءات سفره إلى فرنسا مقابل 260 ألف جنيه. 

وأضاف أنه سلم المتهمة مبلغ 100 ألف جنيه مقدمًا، ثم قابل أحد معاونيها ويدعى حمادة عبد العليم، وسلمه باقي المبلغ المتفق عليه. 

وأوضح المجني عليه أنه التقى المتهمة لاحقًا أمام السجل المدني بمدينة طنطا، حيث سلمته استمارة تحقيق شخصية مستوفاة بياناته وممهورة بخاتم نقابة الصحفيين، تضمنت إثبات مهنة "الدعاية والإعلان" على خلاف الحقيقة، لاستخدامها في استخراج بطاقة رقم قومي وجواز سفر لتسهيل حصوله على تأشيرة السفر. 

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من تلك الإجراءات فوجئ بعدم تمكنه من التواصل مع المتهمة، التي اختفت ولم تفِ بوعودها بشأن السفر، ليتبين تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره إلى الخارج.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة عصابة تهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بالقاهرة الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة، أنهم في غضون أعوام 2021 وحتى 2023، المتهمون جميعاً بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص حيث تولوا توزيع المهام وإصدار التكليفات لباقي المتهمين أعضاء الجماعة لاستقطاب ونقل المهاجرين المهربين واصطناع أوراق مزورة ثابت بها على خلاف الحقيقة امتهان المهاجرين المهربين بمهن تتيح لهم استصدار التأشيرات اللازمة من سفارات الدول المختلفة لتسهيل سفرهم خارج البلاد وذلك من أجل الحصول على منافع مادية عبارة عن مبالغ مالية تراوحت ما بين 300 إلى 400 ألف جنيه عن كل مهاجر.

تزوير اخبار الحوادث جريمة التزوير نقابة الصحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر

وكيل الأزهر ينعى وفاة مراقب لجنة امتحانات وطالبة في الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

الثانوية الأزهرية.. انتظام امتحان الفقه بالقسم الأدبي على مستوى الجمهورية

تاسوعاء و يوم عاشوراء 2026

لماذا صيام تاسوعاء مع يوم عاشوراء 2026؟ لـ3 أسباب وهذه قصة صومه

بالصور

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

استخدامات غير متوقعة للفازلين .. 10 حيل منزلية مذهلة قد تغير طريقة الاستفادة به

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

صورة من الضبطيات
صورة من الضبطيات
صورة من الضبطيات

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

فيديو

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد