تزوير كارنيه نقابة الصحفيين .. سيدة التجمع تنهب ربع مليون جنيه | قصة صادمة

كشفت التحقيقات تفاصيل واقعة نصب تعرض لها عامل يدعى شعبان السيد، 34 عامًا، بعدما أوهمته إحدى السيدات بقدرتها على تدبير سفره إلى فرنسا مقابل مبلغ مالي كبير بالقاهرة الجديدة.



وقال المجني عليه إنه كان يسعى للسفر إلى الخارج لتحسين ظروفه المعيشية، فتواصل مع المتهمة الأولى، وتدعى أميرة أشرف، التي اتفقت معه على إنهاء إجراءات سفره إلى فرنسا مقابل 260 ألف جنيه.

وأضاف أنه سلم المتهمة مبلغ 100 ألف جنيه مقدمًا، ثم قابل أحد معاونيها ويدعى حمادة عبد العليم، وسلمه باقي المبلغ المتفق عليه.

وأوضح المجني عليه أنه التقى المتهمة لاحقًا أمام السجل المدني بمدينة طنطا، حيث سلمته استمارة تحقيق شخصية مستوفاة بياناته وممهورة بخاتم نقابة الصحفيين، تضمنت إثبات مهنة "الدعاية والإعلان" على خلاف الحقيقة، لاستخدامها في استخراج بطاقة رقم قومي وجواز سفر لتسهيل حصوله على تأشيرة السفر.

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من تلك الإجراءات فوجئ بعدم تمكنه من التواصل مع المتهمة، التي اختفت ولم تفِ بوعودها بشأن السفر، ليتبين تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره إلى الخارج.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة عصابة تهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بالقاهرة الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة، أنهم في غضون أعوام 2021 وحتى 2023، المتهمون جميعاً بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص حيث تولوا توزيع المهام وإصدار التكليفات لباقي المتهمين أعضاء الجماعة لاستقطاب ونقل المهاجرين المهربين واصطناع أوراق مزورة ثابت بها على خلاف الحقيقة امتهان المهاجرين المهربين بمهن تتيح لهم استصدار التأشيرات اللازمة من سفارات الدول المختلفة لتسهيل سفرهم خارج البلاد وذلك من أجل الحصول على منافع مادية عبارة عن مبالغ مالية تراوحت ما بين 300 إلى 400 ألف جنيه عن كل مهاجر.