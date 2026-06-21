سقوط متهمين بالنصب على طبيب والاستيلاء على مستلزمات طبية بتحويل بنكي مزور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر "طبيب" من قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والاستيلاء على مستلزمات طبية قام بشحنها له مقابل تحويل بنكى "مزور".

وبالفحص تم تحديد القائم على النشر (صاحب شركة مستلزمات طبية - مقيم بالغربية) وبسؤاله أقر بتعرفه على بعض الأشخاص بمنطقة الهرم بالجيزة وقاموا بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مستلزمات طبية، بموجب تحويل بنكى تبين له فى وقت لاحق كونه "مزور".

ونجح رجال الأمن في تحديد مرتكبى الواقعة (عاطلان - مقيمان بالقاهرة)، وتبين حبسهما بقرار من النيابة العامة إعتباراً من 9 يونيو الجارى على ذمة التحقيقات فى إحدى قضايا النصب، وبمواجهتهما بمحبسهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بذات الأسلوب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.