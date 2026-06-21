خدمات مرورية وشرطة نسائية أمام اللجان.. انتشار الشرطة بمحيط المدارس لتأمين امتحانات الثانوية العامة

نفذت وزارة الداخلية خططها الأمنية لتأمين لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية؛ بتوفير الأجواء الآمنة التي تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وترتكز خطة التأمين على وضع خدمات أمنية تضم عناصر من الشرطة النسائية أمام لجان الإمتحانات مع نشر الخدمات المرورية بمحيط اللجان لضمان تحقيق الإنسيابية المرورية المطلوبة ​التى تضمن وصول الطلاب إلى لجانهم فى توقيتات محددة.

وترتكز خطة التأمين على الدفع بخدمات أمنية تضم عناصر من الشرطة النسائية أمام لجان الامتحانات، مع نشر الخدمات المرورية بمحيط اللجان؛ لضمان تحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة، بما يضمن وصول الطلاب إلى لجانهم في التوقيتات المحددة.

وأشاد الطلاب وأولياء الأمور بالتدابير الأمنية التي تتخذها وزارة الداخلية لتوفير الأمان لهم، والتصدي لأي محاولات للخروج عن القانون.

وبالتزامن مع عمليات التأمين، ومن منطلق تطبيق وزارة الداخلية للسياسة العقابية الحديثة، التي ترتكز في أحد محاورها على إتاحة فرصة استكمال التعليم للنزلاء، فقد عُقدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز الإصلاح والتأهيل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وتم تجهيز فصول للطلاب لأداء الامتحانات، في ضوء تطبيق منظومة عقابية ذات بُعد إنساني، تراعي حق النزيل في استكمال تعليمه.



