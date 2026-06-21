5 عمال يسمعون الأغانى داخل ساحة مسجد ببورسعيد.. والداخلية تكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالجلوس داخل ساحة مسجد وتشغيل أغانى ببورسعيد.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (5 عمال حراسة لإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة الضواحى مغلقة منذ 18 عام وصادر قرار إزالة لها)، وبسؤال (مشرف الشركة المشار إليها) قرر أن المسجد المشار إليه كائن داخل مقرها بمحل عملهم، ولا تقام به شعائر ولا يرتاده المصلون ، وبمواجهة العمال المذكورين أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد إزعاج قاطنى المنطقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.