كواليس إصابة 20 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بالشيخ زايد

شهد طريق الشيخ زايد حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بدائرة قسم الشيخ زايد ثان وأسفر عن سقوط ضحايا، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة.

وتبين من الفحص، أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة محاسب يبلغ من العمر 30 سنة، وبرفقته 4 أشخاص، سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص قيادة سائق 55 سنة، ويستقلها معه 15 شخصًا.

وأسفر الحادث عن إصابة ركاب السيارتين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين الـ20 إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج.

كما تم التحفظ على السيارة الملاكي وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.