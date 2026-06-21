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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كان مروح من الشغل.. المتهم بدهس كريم عبدالعليم يسلم نفسه لقسم الشرطة

الفنان الراحل كريم عبدالعليم
الفنان الراحل كريم عبدالعليم
ندى سويفى


سلم المتهم بدهس الفنان كريم عبدالعليم نفسه إلى قوات الشرطة بقسم أكتوبر ثالث، عقب ساعات من الحادث وهروبه بعد الإطاحة به على طريق الواحات. 

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر إخطارًا من مستشفى الشيخ زايد العام بوصول كريم محمد عبدالعليم عبدالمنعم، 29 عامًا، جثة هامدة، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم، في واقعة جرى الإبلاغ عنها باعتبارها حادث سير بطريق الواحات أمام محطة وقود “أدنوك” في اتجاه الطريق السياحي بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وموقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص، حيث بدأت فرق البحث في جمع المعلومات والاستماع إلى أقوال ذوي المتوفى والشهود المحتملين للوقوف على ظروف الحادث وملابساته.

وخلال التحقيقات الأولية، استمعت الجهات المختصة إلى أقوال شقيق المتوفى، عمر محمد عبدالعليم 22 عامًا، طالب، والذي أفاد بأن شقيقه أنهى عمله بمدينة الإنتاج الإعلامي، وكان في طريق عودته إلى منزله، وأثناء محاولته عبور الطريق لاستقلال إحدى سيارات الأجرة، اصطدمت به سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة أودت بحياته، فيما فر قائد السيارة من مكان الحادث عقب وقوعه.

تم تشكيل فرق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية السيارة المتسببة في الحادث حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث والطرق المؤدية إليه، وتتبع خط سير السيارة الهاربة، إلى جانب مناقشة الشهود وفحص أي تسجيلات قد تساعد في تحديد رقم السيارة أو هوية قائدها.

وصباح اليوم الأحد سلم قائد السيارة المتهم في الحادث نفسه إلى قسم الشرطة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الفنان كريم عبدالعليم طريق الواحات كريم عبدالعليم

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