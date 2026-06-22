بعد أنباء تزويرها | تحرك حكومي يحسم حقيقة الـ50 جنيه بدون شريط هولوجرامي

شائعة جديدة كُسرت بتحرك حكومي عاجل كشف الحقيقة.. بعد انتشار شائعات لا أساس لها من الصحة عن عملات فئة الـ 50 جنيهًا مزيفة لا تحمل شريطًا هولوجراميًا أو توقيع محافظ البنك المركزى وتداولها بالأسواق، الأمر الذي دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لإصدار بيان عاجل في هذا الشأن.

لا صحة لانتشار عملات فئة الـ 50 جنيها «مزيفة»

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن انتشار عملات فئة الـ 50 جنيهًا مزيفة لا تحمل شريطًا هولوجراميًا أو توقيع محافظ البنك المركزى وتداولها بالأسواق.

مجلس الوزراء

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، أفاد بعدم وجود أى انتشار للعملات المزيفة فى الأسواق، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تتابع بشكل يومي حركة تداول العملات، والبلاغات الواردة في هذا الشأن، مع رصد أى حالات تزييف أو تزوير بشكل فورى.

العملات المتداولة من مختلف الفئات سليمة وتتمتع بقوة إبراء كاملة

وأكد البنك المركزي، أن العملات المتداولة من مختلف الفئات سليمة وتتمتع بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.

عملة

ويهيب المركز الإعلامي بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.