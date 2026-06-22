صحة بني سويف: تدريب مشرفات الغسيل الكلوي على أحدث إجراءات مكافحة العدوى

نظمت مديرية الشئون الصحية في بني سويف، تحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، دورة تدريبية مكثفة استهدفت 15 من مشرفات تمريض وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات، وذلك في إطار خطة المديرية لرفع كفاءة الكوادر التمريضية وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

ركزت الدورة على تطبيق أحدث بروتوكولات مكافحة العدوى داخل وحدات الغسيل الكلوي، بما يضمن توفير بيئة علاجية آمنة للمرضى والعاملين، ويحد من مخاطر انتقال العدوى داخل المنشآت الصحية.

وقدمت الدكتورة سهيلة حلمي، مديرة إدارة مكافحة العدوى، الجانب الفني من التدريب، حيث استعرضت المعايير والإجراءات القياسية الخاصة بمكافحة العدوى، وآليات التعامل الآمن مع الأجهزة والمستلزمات الطبية المستخدمة داخل وحدات الغسيل الكلوي.

كما عقدت الدكتورة مها حسن، مديرة إدارة التمريض، اجتماعًا موسعًا مع مشرفات التمريض العلاجي بالمديرية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل داخل الوحدات، واستعراض نتائج المرور الميداني السابق، إلى جانب وضع خطط وإجراءات تصحيحية تهدف إلى تحسين الأداء وتطوير منظومة العمل التمريضي.

وأكدت المديرية أن هذه الدورة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتأهيل الكوادر الصحية وتوحيد آليات العمل بين الإدارات الفنية المختلفة، بما يسهم في تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.