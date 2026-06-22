صحة بني سويف: تقديم 4000 خدمة طبية مجانية خلال قافلة علاجية للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة

نفذت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، على مدار يومي 20 و21 يونيو الجاري في إطار سياسة القوافل العلاجية التي تستهدف الوصول بالخدمة الصحية إلى الأسر الأولى بالرعاية، وضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل الوزارة.

شملت القافلة 9 عيادات طبية في 8 تخصصات مختلفة، تضمنت: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الرمد، والأسنان، وذلك وسط إجراءات وقائية وتنظيمية مشددة لضمان تقديم الخدمة الطبية بشكل آمن ومنظم.

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1461 مواطنًا وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما تم إجراء 121 تحليل دم، و93 تحليل طفيليات، و14 حالة أشعة عادية، بالإضافة إلى إجراء 194 حالة موجات فوق صوتية.

وتم تحويل حالة واحدة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للحالات التي تحتاج إلى متابعة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الفحوصات الطبية المختلفة ضمن أعمال القافلة.

وتم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 160 مواطنًا، وتناولت موضوعات مهمة شملت الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، والاستخدام الآمن للأدوية، بالإضافة إلى رسائل التوعية الخاصة بمبادرة "365 يوم سلامة".

وتم تنفيذ فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 250 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة لأهالي القرية إلى 4098 خدمة طبية مجانية.