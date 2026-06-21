تموين بني سويف تحرر 134 مخالفة تموينية خلال يوم واحد من الحملات الرقابية على المخابز

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف من تحرير 134 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية مكثفة نُفذت اليوم الأحد على المخابز البلدية والسياحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة الخبز المدعم والتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة.

وأوضح محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن المخالفات تم ضبطها خلال يوم عمل واحد فقط من الحملات الرقابية التي نفذتها الإدارات التموينية على مستوى المحافظة اليوم الأحد 21 يونيو 2026، حيث شملت الحملات المرور على المخابز البلدية والسياحية بكافة المراكز والمدن، وأسفرت عن تحرير 134 مخالفة تموينية متنوعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المخالفات شملت 41 مخالفة لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و19 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و15 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و15 مخالفة لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و13 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجن، و11 مخالفة لبيع الخبز بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى المتعلقة بإدارة وتشغيل المخابز.

وأكد وكيل التموين أن الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات ودعم اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمتابعة منظومة السلع والخدمات التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور التلاعب بحقوق المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين، الهادفة إلى إحكام الرقابة على الأنشطة التموينية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحالة التموينية بالمحافظة مستقرة، مع انتظام عمل المخابز وتوافر الدقيق المدعم وفق الحصص المقررة، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية اليومية بكافة الإدارات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على جودة رغيف الخبز المدعم ووصول الدعم لمستحقيه.