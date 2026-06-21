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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف ووزير الصناعة يتفقدان مصانع بياض العرب والصناعات المتوسطة

وزير الصناعة ومحافظ بني سويف
وزير الصناعة ومحافظ بني سويف

رافق اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، خلال زيارته اليوم لعدد من المصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية ومنطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والمهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والنائبة هبة عبد العظيم عضو مجلس النواب، والنائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، في إطار جولات الوزير الميدانية لمتابعة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية بالمناطق الصناعية، والوقوف على فرص التوسع وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

بدأت الجولة بتفقد مصانع روك ستيل للصناعات المعدنية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مقامة على إجمالي مساحة 35 ألف متر مربع بمنطقتي بياض العرب الصناعية ومنطقة الصناعات المتوسطة ببني سويف، حيث شملت الزيارة مصنع الشركة بمنطقة بياض العرب الصناعية والمقام على مساحة 10 آلاف متر مربع. واستمع الوزير والمحافظ إلى عرض من المهندس مجدي فايق حبيب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد طارق علي مدير المصانع، حول نشاط الشركة وخططها التوسعية، وتفقدا خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع، والذي يختص بإنتاج المواسير الصلب بمختلف الأنواع والأحجام والسماكات. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع وفقاً للسجل الصناعي 40 ألف طن، فيما تصل الطاقة الإنتاجية الفعلية وفقاً للإمكانات المتاحة إلى 160 ألف طن سنوياً، مع تحقيق نسبة مكون محلي 100% تعتمد على خامات حديد عز الدخيلة، ويوفر المصنع 82 فرصة عمل.

ثم تفقد الوزير مصنع ايميسا دينيم للملابس الجاهزة والمقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بحجم استثمارات 25 مليون يورو وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع مليون قطعة سنويًا، ونسبة المكون المحلي 90%، وتبلغ قيمة صادراتها 20 مليون يورو سنويا وتصدر الشركة 100% من إنتاجها لدول مثل ألمانيا، والنمسا، وهولندا وتوفر الشركة 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير والمحافظ : المهندس/ أنيس طرابلسي، رئيس مجلس الإدارة، وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج الخياطة والليزر والتعبئة والتغليف.


واختتم الوزير جولته بتفقد مصنع شركة انجل ييست إيجيبت للصناعات الغذائية والذي يعتبر أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الخميرة والمقام على مساحة 123 ألف متر مربع (من إجمالي مساحة المشروع البالغة 154.2 ألف متر مربع، مع وجود توسعات جارية لخطوط إنتاج جديدة على مساحة 30.5 ألف متر مربع) برأس مال يبلغ 250 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 254.9 ألف طن (متضمنة 60 ألف طن خميرة جافة نشطة و20 ألف طن مستخلص خميرة) سنويًا، ونسبة المكون المحلي 95% في تصنيع الخميرة و90% في تصنيع مستخلص الخميرة، ويبلغ حجم المبيعات السنوي للشركة 187 مليون دولار، وتصدر الشركة 85% من إنتاجها لـ 79 دولة، منها مثل فرنسا، وألمانيا، والأرجنتين، وإيطاليا، وفنلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والسعودية، والإمارات والمغرب (بقيمة إجمالية للصادرات تبلغ 160 مليون دولار سنوياً)، وتوفر الشركة 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة،

وقد كان في استقبال الوزير والمحافظ كل من: السيد ليو جن المدير العام والسيد/ أحمد بشير المدير الإداري ومساعد المدير العام والمهندس/ عمرو فؤاد المدير التنفيذي وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج الخميرة ومستخلص الخميرة والتي تشمل أيضاً الكسترد، والفانيليا باودر، والمواد الحافظة، ومكسبات الطعم والرائحة، وخامات صناعة المخبوزات، والأسمدة العضوية الطبيعية.

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الجولة تستهدف الوقوف ميدانياً على معدلات التشغيل والإنتاج بالمصانع، ومتابعة خطط التوسع التي تنفذها الشركات العاملة بالمناطق الصناعية، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لها.

وأوضح الوزير أن ما شاهده خلال الجولة يعكس وجود نماذج صناعية ناجحة استطاعت زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير والاعتماد على نسب مرتفعة من المكون المحلي، مؤكداً أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على دعم المصانع القائمة ورفع طاقاتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن التوسعات التي تنفذها بعض الشركات داخل منطقة بياض العرب الصناعية تمثل مؤشراً إيجابياً على ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار الصناعي، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعميق الصناعة وزيادة الصادرات.

أكد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن المناطق الصناعية بالمحافظة تشهد توسعات واستثمارات متزايدة تعكس ما تتمتع به بني سويف من مقومات تنافسية وبنية تحتية مؤهلة لاستقبال المزيد من المشروعات الصناعية والإنتاجية.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في دعم خطط الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مؤكداً استمرار الجهود لإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين وتشجيع التوسع في المشروعات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة توفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

بني سويف محافظ بني سويف الصناعة

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