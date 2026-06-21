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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الصناعة ومحافظ بني سويف يتفقدان مشروعات صناعية وتنموية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية

وزير الصناعة ومحافظ بني سويف
وزير الصناعة ومحافظ بني سويف

تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، عددًا من المشروعات والمنشآت الصناعية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية شمال مركز الواسطى، وذلك خلال زيارته للمحافظة اليوم، بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، لمتابعة جهود الدولة في دعم القطاع الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

واستهل الوزير والمحافظ الجولة بتفقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية، والتي نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مساحة إجمالية تبلغ 12.5 فدانًا، بتمويل من هيئة التنمية الصناعية، لاستقبال الصرف الصناعي من مصانع المنطقة ومعالجته وتصريفه في مصرف اللبيني. وقد تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمحطة وربط المنظومة بالكامل بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 10 آلاف متر مكعب يوميًا في مرحلتها الأولى، مع إمكانية زيادتها إلى 20 ألف متر مكعب يوميًا، وتعتمد على نظام المعالجة الثنائية بما يسهم في معالجة المياه بصورة آمنة ومطابقة للمواصفات البيئية، وإنهاء التحديات المرتبطة بالصرف الصناعي وتحسين بيئة العمل داخل المنطقة الصناعية.

وتضمنت الجولة زيارة مجمع مصانع مجموعة العربي بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، حيث تفقد الوزير والمحافظ خطوط الإنتاج المختلفة واستمعا إلى شرح حول مكونات المجمع الذي يضم خمسة مصانع متنوعة تشمل مصانع إنتاج المواتير والمراوح والفوم والغسالات، إلى جانب خطوط إنتاج متخصصة لعدد من الأجهزة والمنتجات المنزلية.

وخلال الجولة، استعرض مسؤولو المجموعة حجم استثماراتها وتوسعاتها، حيث تُعد مجموعة العربي من أكبر الكيانات الصناعية الوطنية وتضم أكثر من 40 ألف موظف، وتمتد مسيرتها الصناعية منذ عام 1982، فيما تتجاوز نسبة المكون المحلي في العديد من منتجاتها 90%.

كما تدير المجموعة 14 مركزًا لوجستيًا ومركزًا لخدمات ما بعد البيع على مستوى الجمهورية، يتركز أغلبها بمحافظات الصعيد، إلى جانب مساهماتها المجتمعية  دعمًا لجهود التنمية المجتمعية.

واختتم وزير الصناعة ومحافظ بني سويف جولتهما بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بتفقد مجمع مصانع شركة سامسونج للإلكترونيات، حيث استمعا إلى عرض حول أنشطة المصنع الذي يُعد الأول للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وواحدًا من بين 14 مصنعًا للشركة على مستوى العالم.

ويقام المجمع على مساحة تزيد على 360 ألف متر مربع، ويوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما تبلغ استثماراته الإجمالية نحو 700 مليون دولار.

وأوضح مسؤولو الشركة أن المصنع يعمل في تصنيع أجهزة التليفزيون والشاشات والهواتف المحمولة وأشباه الموصلات والتقنيات الرقمية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 ملايين وحدة سنويًا لمصنع الموبايل و5 ملايين وحدة لمصنع لشاشات، ويتم تصدير نحو 85% من إنتاج شاشات التليفزيون إلى أكثر من 55 دولة حول العالم. كما تم ضخ استثمارات إضافية بقيمة 30 مليون دولار لتصنيع أجهزة التابلت التعليمية، حيث ينتج المصنع أكثر من 700 ألف جهاز تابلت سنويًا يتم توريدها لصالح وزارة التربية والتعليم.

وأكد وزير الصناعة أن ما شهده خلال الجولة يعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع الصناعي المصري، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير بنية تحتية متطورة ومناخ استثماري جاذب يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.

من جانبه، أكد محافظ بني سويف أن منطقة كوم أبو راضي الصناعية أصبحت نموذجًا ناجحًا للمناطق الصناعية المتكاملة، بما تضمه من مشروعات صناعية كبرى واستثمارات متنوعة، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أية معوقات، بما يسهم في تعزيز مكانة بني سويف كإحدى المحافظات الواعدة على خريطة الاستثمار الصناعي في مصر.

بني سويف الصناعة كوم ابو راضي

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